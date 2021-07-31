Euro
10.0365
-0.32%
Dolar
8.4381
-0.21%
Altın
492.59
-0.93%
Borsa
1.393
0.09%
Bitcoin
348.379
6.70%
EXEN Coin
25.27
7.99%
35ºC
İstanbul
Güneşli 35 C

    Aleyna Tilki son hareketiyle milyonların takdirini kazandı! Şahin Akdemir için bakın ne yaptı

    Şarkıcı Aleyna Tilki, Marmaris'te çıkan yangınlarda ekiplere yardım ederken hayatını kaybeden ve Türkiye'nin gündemine oturan Şahin Akdemir'in anısı için attığı adımla milyonların takdirini topladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 14:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aleyna Tilki son hareketiyle milyonların takdirini kazandı! Şahin Akdemir için bakın ne yaptı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme ekiplerine motosikletiyle gönüllü olarak su taşıyan, dönüş yolunda kaza yapıp alevlerin arasında kalarak yaşamını yitiren 25 yaşındaki Şahin Akdemir, Türkiye'nin gündemine oturdu...

    Şarkıcı Aleyna Tilki de ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Akdemir için anlamlı bir harekette bulundu.

    HATIRA ORMANI YAPTIRACAK

    Ülkenin birçok yerinde başlayan yangınlar nedeniyle yeni çıkardığı ''Sır'' şarkısının klibini erteleyen 21 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, yaşamını yitiren Şahin Akdemir için hatıra ormanı yaptırma kararı aldı.

    Instagram hesabından paylaşımda bulunan genç şarkıcı, ''Yarın akşam gerçekleşecek Turkcell Vadi İstanbul konserimden elde edeceğim geliri çıkan yangına müdahale eden ekiplere su ve ayran taşırken dönüş yolunda kaza geçirerek alevler arasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki sevgili Şahin Akdemir adına Hatıra Ormanı kurmak adına bağışlıyorum. Mekanın cennet olsun sevgili Şahin.'' ifadelerini kullandı.

    Aleyna Tilki son hareketiyle milyonların takdirini kazandı! Şahin Akdemir için bakın ne yaptı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir