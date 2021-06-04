Aleyna Tilki: Sürekli tansiyonum çıkıyor

Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir sağlık merkezinden çıkarken görüntülendi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir sağlık kliniğinden çıkarken objektiflere yansıdı. Koluna tansiyon holter cihazı takılan genç şarkıcı, sebebini açıkladı.

"KENDİME İYİ BAKMIYORUM"

Kontrol için merkeze geldiğini, tansiyonuyla ilgili bir sorunun olduğunu ve bu nedenle koluna tansiyon holter cihazı takıldığını anlatan Aleyna Tilki, “Tansiyonumu ölçüyorlar çok çalıştığım için hep hasta oluyorum, kendime iyi bakamıyorum herhalde.

"HASTALANDIM"

Arada böyle doktora kontrol yaptırıyorum ‘Niye tansiyonum düştü?’ diye. Beni yaşlı sanacaklar öyle değil, gençliğin enerjisini fazlasını tükettiğim için hastalandım.

"TERTEMİZ ÇIKTI"

Her şey tertemiz çıktı. Kolumda yaşlı babaanne gibi şey tansiyon aleti var. Rezillik ya valla.” diye konuştu.