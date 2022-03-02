Aleyna Tilki, takipçilerine el hareketi çekti

Aleyna Tilki, el hareketi çektiği anları takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda uzun süreliğine Türkiye'yi terk ettiğini duyuran ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, yakın arkadaşı Serel Yereli ile yaşamya devam ediyor.

Londra günlerini sosyal medya hesabından yayınlayan Tilki, tartışma yaratan pozlarına bir yenisini daha ekledi.

HAREKET ÇEKTİ

Tilki, bu defa yatak odası pozuyla sosyal medyada olay oldu. Tilki, el hareketi çektiği anları takipçileriyle paylaştı.

"KAFAN MI GÜZEL"

Takipçileri Aleyna Tilki'nin pozunu tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar 'Kafan mı güzel' diye sordu.