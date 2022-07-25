Aleyna Tilki: Toplumsal bir deneyim

Son dönemde sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla çok konuşulan Aleyna Tilki, açıklama yaptı.

Her fırsatta dünya starı olmak için uğraştığını söyleyen Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Amerikan müzik dergisi Billboard'a röportaj vermiş, ardından üç milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından odasında iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçtiği bir pozunu yayınlamıştı.

"Hiçbiriniz muhafazakar değilsiniz"

Tilki, sosyal medyada paylaştığı karelere gelen tepkilere ise "Son fotomu muhafazakarlık adı altında eleştirenler; hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz.

Eğer algınız bir önceki gün bir Türk kadını olarak Billboard’a verdiğim röportaja değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdır.

"Sahteler"

Ki benim gerçekten temiz bir yerden muhafazakar olanlara saygım derin ve sonsuzdur. Dedelerimiz anneanne babaannelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti. Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum. Ama sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim." cevabını vermişti.

Aleyna Tilki, önceki gün Levent’te köprü trafiğinde objektiflere yansıdı. Gazetecilerin röportaj isteğini geri çevirmeyen Aleyna Tilki, açıklamalarda bulundu.

Genç popçu, “Yorgunum birazcık, sabahlara kadar stüdyoda çalışıyorum.” diyerek araçta uyuduğunu belirtti.

"İlk Türk kadın ben oldum"

Sosyal medyada yazdıklarına açıklık getiren şarkıcı, “Sosyal medyada sosyal deneyler yapıyorum. İki gün önce Billboard’a röportaj veren ilk Türk kadın hatta insan ben oldum.





"Onur verici"

Bu benim için çok heyecanlıydı. Bana kadın idollerimi sorduklarında Selda Bağcan’dan bahsetme şansım oldu. Hayallerinin peşinden giden kadınlarla röportaj yapmak istemişler ve beni seçtiler. Benim için çok onur verici bir şeydi.

Ertesi gün de fotoğraf paylaştım. Herkes o fotoğrafı konuştu ama kimse Billboard’a verdiğim röportajı, anlattığım şeyleri konuşmadı. Öyle olunca ben de gerçekleri söylemek zorunda kaldım." şeklinde konuştu.

"Herkes görsün toplumun ne olduğunu"

Aleyna Tilki, “Algıları benim iç çamaşırım olmasaydı Billboard röportajı hakkında da yorum yaparlardı. Toplumsal bir deney olarak varlığım yani.

Herkes görsün toplumun ne olduğunu. Toplum benimle alakalı olduğu sürece ben de toplumla alakalı konuşmaya devam edeceğim. Toplum hakkında analizlerimi de paylaşmaya devam edeceğim.

Doğuştan benim yeteneğim insanların çocuk yanlarıyla kontak kurmam olduğu için psikolog gibiyim. Psikolog değilim ama böyle bir yeteneğim var.” ifadelerini kullandı.