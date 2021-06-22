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    Aleyna Tilki: Türkiye’nin lokal şarkıcısı olamam

    Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Eurovision açıklamasıyla tepki topladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 10:09
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    Aleyna Tilki: Türkiye’nin lokal şarkıcısı olamam

    TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye’nin Eurovision’a katılımı konusunda harekete geçtiklerini açıkladı.

    "ÇOK İYİ BİRİ GELDİ"

    Avrupa Yayın Birliği'nin yeni Başdanışmanı Martin Österdahl’dan bahseden Eren, "Eurovision’un başına Kuzey Avrupa’dan çok iyi biri geldi. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem" ifadelerini kullandı.

    Bu açıklamanın ardından takipçilerinden Eurovision ile ilgili sorular alan  21 yaşındaki  şarkıcı Aleyna Tilki, hayranlarına yanıt verdi.

    "KATILMAM"

    "Eurovision'a katılamam sanırım." diyen Tilki, "Çünkü ben Avrupa’da, Türkiye’yi Türkiye’nin lokal bir şarkıcısı olarak temsil etmek istemiyorum. Ben Türkiye’yi global bir şarkıcı olarak tüm dünyada şampiyonlar liginde temsil etmek istiyorum. Çünkü o ligdeki prodüktörlerle çalışmaya başladım bile." dedi. Tilki, yaptığı açıklamayla çok sayıda eleştiri ve tepki aldı.

    Aleyna Tilki: Türkiye’nin lokal şarkıcısı olamam #1

    Aleyna Tilki: Türkiye’nin lokal şarkıcısı olamam #2

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