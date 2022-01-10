'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile aşk yaşayan Aleyna Tilki, sevgilisini konserinde yalnız bırakmadı.

14 yaşında şöhreti yakalayan şarkıcı Aleyna Tilki, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Yaptığı açıklamalarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Son günlerde 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya'ya gönlünü kaptırdığı konuşulan Tilki, sosyal medya hesabından iddiaları doğrular niteliğinde bir video paylaştı.

UZİ İÇİN DANS ETTİ

Tilki, yaklaşık üç haftadır birlikte olduğu rapçi sevgilisi Uzi'nin konserine gitti. Konser boyunca bir dakika yerine oturmayan Aleyna Tilki'nin dansı dikkat çekti.

Aleyna Tilki, Uzi'nin konserinde VİDEO

