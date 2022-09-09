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    Aleyna Tilki, Uzi'yi yalnız bırakmadı

    Aşk yaşadıkları konuşulan Aleyna Tilki ile rapçi Uzi, albüm çıkış partisinde bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 11:55
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    Aleyna Tilki, Uzi'yi yalnız bırakmadı

    Ünlü rapçi Uzi ile aşk yaşadığı konuşulan Aleyna Tilki, artık aşkını gizlemiyor.

    Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından Uzi ile fotoğrafını yayınlayan Aleyna Tilki, şimdi de ünlü rapçinin albüm çıkışı kutlamasına katıldı.

    Kutlamada bir an olsun yerinde oturmayan Tilki, sevgilisi Uzi ile fotoğrafını da Instagram hesabından yayınladı.

    "Albüm çıktı"

    Genç şarkıcı yayınladığı video ve fotoğraflara "Albüm çıktı" notunu düştü.

    Aleyna Tilki, Uzi'yi yalnız bırakmadı ViDEO

    Aleyna Tilki, Uzi yi yalnız bırakmadı #1

    Aleyna Tilki, Uzi yi yalnız bırakmadı #2

    Aleyna Tilki, Uzi yi yalnız bırakmadı #3

    Aleyna Tilki, Uzi yi yalnız bırakmadı #4


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