Aleyna Tilki ve annesinden Barbie stili Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel'in Barbie stili gündem oldu. Anne - kızın sosyal medya hesabından paylaştığı karelere yorum yağdı.

Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel, sosyal medya üzerinden konuşulmaya devam ediliyor.

Anne - kız bu defa Barbie stili ile hayranlarının karşısına çıktı. Uzunca bir süredir vizyona girmesi beklenen Barbie sonunda vizyonda.

Dünyada Barbie çılgınlığı başlamışken Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel de bu çılgınlığa tarzlarıyla dahil oldu.

Anne kızdan yeni stil

Filmin baştan aşağı pembe hali sosyal medyada da çeşitli trendleri beraberinde getirdi. Trende uyanlar arasından Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel de vardı.

Kızı kadar adından söz ettiren anne Havva Öztel pembe mini tarzıyla pozlarını paylaştı. Annesinin ardından Aleyna Tilki'den de iddialı pozlar geldi.

Pozları görenler "En iyi Barbie anne", "Anasına bak kızını al", "Kızı tamam da anneye yakışmıyor bu hareketler" yorumlarında bulundu