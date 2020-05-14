Aleyna Tilki, yasağı deldi

Yasak dinlemeyen Aleyna Tilki, Bebek'te arabasının içinde sahil turu yaparken yakalandı.

20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağını umursamayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz salı günü Bebek’te, aracının içinde görüntülendi.

Sürücü koltuğunda ise şoförü yerine bir kadın arkadaşı vardı. Şarkıcı, objektifi fark edince yüzünü gizlemeye çalıştı.

YAKALANINCA EVE KAÇTI

Hem sokağa çıkma yasağını delen hem de maske takmayan Aleyna Tilki, görüntülenmesinin ardından sahil turunu noktalayıp Anadolu Yakası'ndaki evinin yolunu tuttu.