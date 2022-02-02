Aleyna Tilki yeni evinde poz verdi

Aleyna Tilki, bu defa ev pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Takıntılı hayranı nedeniyle zor günler yaşayan ve evini taşıyan genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Aleyna Tilki, son olarak yeni evinde paylaştığı pozlarla gündeme geldi.

BEĞENİ YAĞDI

Salaş bir tişört tercih eden Aleyna Tilki, yeni evinde ilk pozunu verdi. Tilki’nin bu paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.