Euro
15.24
1.02%
Dolar
13.46
0.72%
Altın
780.74
0.75%
Borsa
2012
-0.18%
Bitcoin
521.179
1.20%
BTXN Coin
31.23
-2.10%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    Aleyna Tilki yeni evinde poz verdi

    Aleyna Tilki, bu defa ev pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 14:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aleyna Tilki yeni evinde poz verdi

    Takıntılı hayranı nedeniyle zor günler yaşayan ve evini taşıyan genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerle gündeme gelmeye devam ediyor.

    Aleyna Tilki, son olarak yeni evinde paylaştığı pozlarla gündeme geldi.

    BEĞENİ YAĞDI

    Salaş bir tişört tercih eden Aleyna Tilki, yeni evinde ilk pozunu verdi.  Tilki’nin bu paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    Aleyna Tilki yeni evinde poz verdi #1

    Aleyna Tilki yeni evinde poz verdi #2


    Görüş Bildir