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    Aleyna Tilki'den Gomis mesajı

    Aleyna Tilki, sosyal medyadan Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'a transferine ithafen bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 07:43
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 08:06
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    Aleyna Tilki'den Gomis mesajı

    Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarını sürdürürken eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis ile anlaşmaya vardı.

    Galatasaray'da yönetim ve idarecilerin transferini duyurmaya hazırlandığı yıldız futbolcu için ilk açıklama Aleyna Tilki'den geldi.

    "GETİRDİM"

    Genç şarkıcı Aleyna Tilki resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Aleyna Tilki, Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis'inaleyna transferini bitirdiğini duyurdu. Genç şarkıcının ''Gomisi getirdim, başardık!'' açıklaması hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.

    "GÜLÜMSEMEM HER ŞEYİ ANLATIYOR"

    Tecrübeli futbolcu Gomis, Galatasaray antrenman ürünleriyle birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşıp altına; "Az önce iyi bir haber aldığınızda... Gülümsemem her şeyi anlatıyor" yorumunu yaptı.

    Gomis, Türkiye'ye geldiği ilk günlerde Aleyna Tilki'nin 'Sen olsan bari' şarkısını söylerken bir video paylaşmış, sonrasında ise gol sevinci, şarkıyla özdeşleşmişti.

    Aleyna Tilki den Gomis mesajı #1

    Aleyna Tilki den Gomis mesajı #2

    Aleyna Tilki den Gomis mesajı #3

    Aleyna Tilki den Gomis mesajı #4

     

    Aleyna Tilki den Gomis mesajı #5

    Aleyna Tilki den Gomis mesajı #6

    Aleyna Tilki den Gomis mesajı #7


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