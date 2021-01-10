Aleyna Tilki'den kelepçeli pozlar

Dijital platformda yayınlanan dizisi için çekimlere devam eden Aleyna Tilki, set arasında kelepçeli pozlarını paylaştı.

16 yaşında şöhret olan ve sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunan şarkıcı Aleyna Tilki, oyunculuğa başladı.

Sık sık yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Tilki bu kez de dizi setinden paylaşımda bulundu.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan kelepçeli pozlarına en dikkat çeken yorum ise annesi Havva Öztel'den geldi.

"İÇİM GİTTİ"

Öztel, kızının polis aracının önündeki pozlarına, "Ay rolde bile kötü, içim gitti kızım ağlarım ki ben." yazdı.