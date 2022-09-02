Aleyna Tilki'den Serel Yereli'nin mayolu fotoğrafına yorum

Aleyna Tilki, yakın arkadaşı Serel Yereli'nin leopar mayosuyla verdiği pozlara kayıtsız kalamadı.

Bodrum Masalı ile ünlendikten sonra Ingiltere'ye gidip müzik eğitimi alan Serel Yereli, şu sıralar ailesiyle zaman geçiriyor.

İzmir'de denizin ve güneşin tadını çıkaran Yereli zaman zaman pozlarını da paylaşıyor.

"Ben bir çıtayım"

En son ayna karşısında mayosuyla poz veren Serel Yereli paylaşımına "Ben bir çıtayım" notunu düştü.

"Bombalaa kardeeeş"

Serel Yereli'nin son pozunu yakın arkadaşı Aleyna Tilki tepkisiz kalamadı. Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırlı pozları gündeme gelen Aleyna Tilki arkadaşına destek vererek "Bombalaa kardeeeş" yorumunda bulundu.