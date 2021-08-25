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    Aleyna Tilki’den sert tepki: Sübyancısınız

    Kardeşi Ayça Tilki ile ilgili kaleme alınan köşe yazısına sert tepki gösteren Aleyna Tilki, “Ben 16 yaşımdayken beni kötü ruhunuza alet ettiniz, sıra kardeşim de mi? Sübyancısınız siz” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 13:24
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    Aleyna Tilki’den sert tepki: Sübyancısınız

    Genç popçu Aleyna Tilki, kardeşi Ayça Tilki’nin adının geçtiği köşe yazısına ateş püskürdü.

    Ayça Tilki’nin popülerlik uğruna ailesi tarafından yönlendirildiğinin savunulduğu, hatta “bu kızımızdan da şöhreti esirgemeyelim” sözlerinin kullanıldığı yazı için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sert ifadeler kullanan popçu, “Gizli sapıksınız, sübyancısınız.” diye yazdı.

    “BENİ KÖTÜ RUHUNUZA ALET ETTİNİZ, SIRA KARDEŞİM DE Mİ?”

    “Bana artık istediğiniz her yorumu yazabilirsiniz ama bazı gazetelerde kardeşim hakkında garip eleştiriler görüyorum.” diyen Aleyna Tilki, şöyle devam etti:

    “Ben 16 yaşımdayken beni kötü ruhunuza alet ettiniz, sıra kardeşim de mi? Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız siz. Sizin derdiniz bitmez. Bilmiyor muyuz?

    Belli ki çocukluğunda fena hırpalanmış, hıncını çocuktan çıkarıyor. Ben de hırpalandım ama size benzemeyi seçmedim! Omurgasız değilim ben. İnandıklarımın her zaman arkasındayım.”

    Aleyna Tilki’den sert tepki: Sübyancısınız #1

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