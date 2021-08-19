Aleyna Tilki'den süper minili poz

Aleyna Tilki, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şarkısı “Sır”ın tanıtımını geçen ay kır düğünü konseptinde yapmıştı.

Klibi için heyecanlı olan Aleyna Tilki, yaptığı her hareketle gündeme gelmeye devam ediyor. Aleyna Tilki süper mini elbisesiyle paylaştığı pozuyla olay oldu. Tilki paylaşımına, "Yarından sonra klibi çıkacak olan Aleyna bebe postu" notunu düştü.

"BEBEK GİBİ BENİM AŞKIM"

Aleyna Tilki'nin süper minisindeki detay da hayranlarından tam not aldı. Selin Ciğerci de ünlü şarkıcıya "Bebek gibi benim aşkım" yorumunda bulundu.