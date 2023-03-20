Aleyna Tilki'den süper minili pozlar Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki süper minisiyle tanıtım yaptı sosyal medya yıkıldı.

Her yaptığı ve söylediği olay olan ünlü isimler arasında yer alan Aleyna Tilki 'Başıma Belasın' isimli şarkı çıkardı.

Şarkısının tanıtımı için bir video paylaşan genç şarkıcıya takipçileri yorum yağdırdı. Vücudunun büyük kısmını açıkta bırakan cesur kıyafetiyle Tilki, sosyal medyanın odağı oldu.

"İnanıyor saf yüreğim"

Genç şarkıcının paylaşımına sosyal medyadan adeta yorum yağdı. Kısa süre içinde binlerce beğeni alan videoya Tilki, "İnanıyor saf yüreğim. Sizin yeni şarkımdaki favori cümleniz hangisi???" notunu düştü.