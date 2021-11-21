Aleyna Tilki'den Tarkan yorumu: Çok özel bir ruh

Aleyna Tilki'den Tarkan yorumu: Çok özel bir ruh

Etiler'de bir kırtasiye çıkışı görüntülenen Aleyna Tilki, megastar Tarkan'ın çok özel bir ruh olduğunu belirterek "Onunla tanışmayı çok isterim" dedi.

Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Etiler'de bir kırtasiye dükkanı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Annesi Havva Öztel ile birlikte Dubai tatilinden dönen Aleyna Tilki, tatilin güzel geçtiğini söyledi.

"TARKAN ÖZEL BİR RUH"

Aleyna Tilki, “Tarkan’ı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna, “Herkesin yolu farklı. Tarkan, ülkemizin en önemli seslerinden ve en özel ruhlarından biri" yanıtını verdi.

"ONUNLA TANIŞMAYI ÇOK İSTERİM"

Tarkan ile hiç tanışmadığını söyleyen Tilki, “Henüz Tarkan ile tanışma fırsatımız olmadı. Onunla tanışmayı çok istiyorum” diye konuştu.

"DÜNYA ÇAPINDA TANINAN BİR SANATÇI OLACAĞIM"

İngilizce albümde sona yaklaştığını açıklayan Aleyna Tilki, önümüzdeki sene albümün hazır olacağını söyledi:

"İngilizce rock-pop bir albüm yaptım bitti. Son rötuşları yapılacak. Gelecek sene İngilizce albümüm geliyor. Dünya çapında tanınan bir sanatçı olacağım"