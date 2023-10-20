Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, İsrail'in Gazze saldırısına isyan etti Sosyal medyada da ünlü isimler İsrail'e tepkilerini dile getiriyor. Bu isimlerden biri de Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel oldu.

ensonhaber.com İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bölgeden gelen görüntüler de kan donduruyor. İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 3 bini aştı. İsrail ordusu, halihazırda abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım girişine izin verilmeyeceğini açıklarken sosyal medyada ünlü isimler de yaşananlara isyan ediyor. Son olarak Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yaptığı paylaşımla dikkat çekti. "Yobazım ulan" "Nerdesiniz Müslümanlar bu nasıl bir acı nasıl kayıplar" diyerek isyan eden Havva Öztel sonraki paylaşımında ise "Yobazım ulan yobaz benim din kardeşim ölüyor, sesimi çıkartıyorum diye yobaz oluyorsam yobazım." dedi.