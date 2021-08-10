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    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini şortlu poz verdi

    Kendine bakan 42 yaşındaki anne Öztel, kayalıkların üzerinde süper mini şortlu pozuyla mesaj verdi: "Kimsenin kadını olamadım"
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 08:22
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 08:32
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    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini şortlu poz verdi

    Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi Havva Öztel, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    KAYALARIN ÜZERİNDE POZ

    Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor.  42 yaşındaki Öztel, son olarak kayaların üzerinde süper mini şortuyla poz verdi.

    Aleyna Tilki'nin annesi, pozuna düştüğü notla da dikkat çekti. Öztel paylaşımına şunları yazdı:

    "SIKILDIM"

    "Sıkıldım oyuncağıma, oyun olmaktan
    Annem bana, sen kadın değilsin
    Doğurmuş kızsın derdi
    Evet anne, kimsenin kadını olamadım
    Ben hala senin kızınım, bir de babamın."

    Aleyna Tilki'nin annesinin pozuna beğeni yağdı.

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel mini şortlu poz verdi #1

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel mini şortlu poz verdi #2

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel mini şortlu poz verdi #3

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