Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel tarzıyla gündem oldu! Hayranları yorum yağdırdı Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin neredeyse kendisi kadar ünlü olan annesi Havva Öztel'in mini siyah elbisesine beğeni ve yorum yağdı.

ensonhaber.com

Henüz 14 yaşındayken ünlü olan popçu Aleyna Tilki, kadar magazin gündeminden düşmeyen Havva Öztel, hem paylaşımları hem de açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle de beğeni toplamıştı.

"İyi olmayı isteyecek kadar iyiyim"

Öztel, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Tarzıyla görenleri kendisine hayran bırakan Öztel, paylaşımına "İyi olmayı isteyecek kadar iyiyim" notunu düştü.

Öztel'e hayranlarından beğeni ve yorum geldi.