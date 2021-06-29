Euro
10.3912
0.2%
Dolar
8.715
0.37%
Altın
496.28
-0.12%
Borsa
1.357
-1.16%
Bitcoin
304.303
2.32%
EXEN Coin
31.00
1.63%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den mesajlı paylaşım

    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, tatilden paylaştığı fotoğraflarla yorum yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 13:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den mesajlı paylaşım

    Küçük yaşta şöhret kapısını aralayan Aleyna Tilki, her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem oluyor. Tilki'nin annesi Havva Öztel de kızından geri kalmıyor.

    Sosyal medyada kızı kadar popüler olan Öztel, bikinili pozlarından sonra şortu ve göbek üstü gömleğiyle kızlarının önüne geçti.

    "KENDİNİ AFFET"

    Havva Öztel yaptığı paylaşımdaki mesajıyla da dikkat çekti. Öztel paylaşımına, "Kendini affet ben seni affettim." notunu düştü.

    Marmaris'te tatiline devam eden Aleyna Tilki'nin annesine yorum ve beğeni yağdı.

    SİYAH DEKOLTELİ ELBİSE GİYDİ

    Tilki'nin annesi, daha sonra ise siyah dekolteli elbisesiyle pozlarını da paylaştı ve bu pozlar da beğeni yağmuruna tutuldu.

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel den mesajlı paylaşım #1Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel den mesajlı paylaşım #2

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel den mesajlı paylaşım #3Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel den mesajlı paylaşım #4Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel den mesajlı paylaşım #5Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel den mesajlı paylaşım #6

     

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel den mesajlı paylaşım #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir