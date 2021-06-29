Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den mesajlı paylaşım

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, tatilden paylaştığı fotoğraflarla yorum yağmuruna tutuldu.

Küçük yaşta şöhret kapısını aralayan Aleyna Tilki, her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem oluyor. Tilki'nin annesi Havva Öztel de kızından geri kalmıyor.

Sosyal medyada kızı kadar popüler olan Öztel, bikinili pozlarından sonra şortu ve göbek üstü gömleğiyle kızlarının önüne geçti.

"KENDİNİ AFFET"

Havva Öztel yaptığı paylaşımdaki mesajıyla da dikkat çekti. Öztel paylaşımına, "Kendini affet ben seni affettim." notunu düştü.

Marmaris'te tatiline devam eden Aleyna Tilki'nin annesine yorum ve beğeni yağdı.

SİYAH DEKOLTELİ ELBİSE GİYDİ

Tilki'nin annesi, daha sonra ise siyah dekolteli elbisesiyle pozlarını da paylaştı ve bu pozlar da beğeni yağmuruna tutuldu.