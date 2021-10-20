Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel'in derin yırtmaçlı elbisesi

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel'den yine iddialı bir poz geldi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam eden Havva Öztel, krem rengi ve derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozlarını peş peşe paylaştı.

"BİR TEK KADIN DEĞİLİM BEN"

Öztel fotoğraflarını, “E gün bitti. Gece oldu. Umut yine yarına kaldı... Bir tek kadın değilim ben, çok var bende... Ha ince belli bardağa konan demli bir çay, ha bir dem kadehte... Her zerremde dem var benim, her yaşanmışlığımda bir tat ve elimden alınan, hiç göremeyeceğim bir gömleğin kokusu.

"HİKAYELERİM VAR"

Demin sohbeti var hem, şerefine içilen dostları, sağlığına içilen büyükleri ... Hikayelerim var her sonu bir başlangıç olan, belki de sizin virgülünüzden yakalayacak kadar sizden.” notuyla paylaştı.