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    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in gençliği

    Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 08:26
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    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in gençliği

    Kariyeri için şu sıralar yakın arkadaşı Serel Yereli'nin yanına İngiltere'ye giden Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, kızının yokluğunu dolduruyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Öztel, sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor. Özte,l son olarak Instagram'dan 23 yaşında çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

    "O ZAMANIN MODASI"

    Öztel paylaşımına, "23 yaş. Türk filmlerinden fırlamış gibiyim. O ince kaşlara ne demeli peki? O zaman o modaymış" notunu düştü.

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel in gençliği #1

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel in gençliği #2

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel in gençliği #3

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel in gençliği #4


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