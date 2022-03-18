Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in gençliği

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını yayınladı.

Kariyeri için şu sıralar yakın arkadaşı Serel Yereli'nin yanına İngiltere'ye giden Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, kızının yokluğunu dolduruyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Öztel, sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor. Özte,l son olarak Instagram'dan 23 yaşında çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

"O ZAMANIN MODASI"

Öztel paylaşımına, "23 yaş. Türk filmlerinden fırlamış gibiyim. O ince kaşlara ne demeli peki? O zaman o modaymış" notunu düştü.