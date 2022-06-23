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    Aleyna Tilki'nin annesi mini elbisesiyle poz verdi

    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 08:05
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:39
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    Aleyna Tilki'nin annesi mini elbisesiyle poz verdi

    Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisi kadar ilerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel, mini elbiseli pozunu paylaştı.

    Sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztel, son pozuyla yine adından söz ettirdi.

    "Benzemedi"

    Mini elbiseli pozunu paylaşan Havva Öztel, fotoğrafına bir de not ekledi:

    "Ve bir daha hiç benzemedi gelen günler giden günlere…"

    Öztel'e takipçileri, "Bu nasıl bir vücut?", "Aleyna'dan daha güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

    Aleyna Tilki nin annesi mini elbisesiyle poz verdi #1

    Aleyna Tilki nin annesi mini elbisesiyle poz verdi #2

    Aleyna Tilki nin annesi mini elbisesiyle poz verdi #3

    Aleyna Tilki nin annesi mini elbisesiyle poz verdi #4


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