Aleyna Tilki'nin annesi Uzi'ye onay vermedi

Rapçi Uzi ile aşk yaşadığı konuşulan Aleyna Tilki annesi Havva Öztel'den veto yedi.

Yaklaşık 3 haftadır Aleyna Tilki’yle ilişki yaşadığı konuşulan rap’çi Uzi, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıktı. Aleyna Tilki, aşk dedikoduları hakkında herhangi bir açıklama yapmasa da konserdeki yerini aldı. Gece boyunca coşkusu bir an olsun azalmayan şarkıcı, hiç oturmadan dans etti.

Genç şarkıcının annesi Havva Öztel'in bu aşka onay vermediği öğrenildi. İddialara göre, Uzi'nin yaşam tarzı Tilki'nin annesini rahatsız etti.

"BİZ MARİHUANAMIZI SARDIK"

Uzi son günlerde sahneden kendisini izlemeye gelen hayranlarına, "Biz marihuanamızı sardık. Siz de sardınız mı? Bizde, bize yetecek kadar var" açıklamasıyla gündemde. İddialara göre bu açıklaması sebebiyle konserini polis basan Uzi konser sonrası ifade verdi.

Aleyna Tilki, Uzi'nin konserinde VİDEO

