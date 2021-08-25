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- Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki kimdir? Ablasının izinde...
Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki kimdir? Ablasının izinde...
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 14:14
- Güncelleme : 25.08.2021 - 14:22
Aleyna Tilki, kardeşi Ayça Tilki hakkında yapılan yorumlara ateş püskürdü.
Tilki, sosyal medya hesabından, " Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız, sizin derdiniz bitmez" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Popçunun takipçileri ise kardeşine dair bilgileri araştırmaya başladı. Aleyna Tilki'nin kardeşi kimdir? Ayça Tilki kimdir, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu.
Ayça Tilki de ablasının izinden giderek ekran önündeki projelerde yer almayı seviyor. Peki Ayça Tilki kimdir? İşte hakkındaki biligler...
AYÇA TİLKİ KİMDİR?
Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanınan ve ardından milyonların sevgilisi olmayı başaran sanatçı Aleyna Tilki‘nin kardeşi 2005 doğumlu Ayça Tilki 16 yaşındadır.
Annesi Havva Öztel Tilki, babası ise Mehmet Tilki’dir. İki kardeştir. Babası Mehmet Bey Askeriye’de memur, annesi ise özel bir kız yurdu’nun işletmecilik görevini üstlenmektedir.
Özellikle son dönemlerde ablası Aleyna Tilki ile birlikte çektikleri videolarda şarkılar söylemekte ve müzik severlerinde geleceğin Aleyna Tilki’si olabilir yorumları yapılmaktadır.
Ayça Tilki aslen Konya Seydişehir’lidir. 2005 yılının Ağustos ayında İstanbul’da dünyaya gelmiş, burcu Aslan’dır. 2018 yılında annesi Havva Tilki ve babası Mehmet Tilki boşanmıştır.
2019 yılında oyunculuk dünyasına giriş yapan Ayça Tilki ünlü Youtuber isimler olan Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban‘ın başrolü paylaştığı Masal Şatosu: Sihirli Davet adlı sinema filminin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Bu film Ayça Tilki’nin ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdiği proje olmuştur.