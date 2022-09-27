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    Aleyna Tilki'ya ödülünü Orhan Gencebay verdi

    Yaptığı paylaşımın ardından konseri iptal edilen genç şarkıcı Aleyna Tilki, NR1 Video Müzik Ödülleri'nde ödül aldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 07:08
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 07:44
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    Aleyna Tilki'ya ödülünü Orhan Gencebay verdi

    İstanbul'da düzenlenen NR1 Video Müzik Ödülleri'nde Aleyna Tilki ödül aldı. Tilki'ye ödülünü ise Orhan Gencebay verdi.

    Gazeteci Ertuğrul Özkök, sosyal medya hesabından Aleyna Tilki ve Orhan Gencebay'ın ödül törenindeki bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı:

    Aleyna Tilki ya ödülünü Orhan Gencebay verdi #1

    "Beyler o Orhan Gencebay"

    "İşte budur, Orhan ağabey ve Aleyna aynı sahnede. Ödülü alan konserleri yasaklanan Aleyna Tilki. Veren Orhan Gencebay. Bazıları onu iktidar sanatçısı diye eleştiriyor. Beyler o Orhan Gencebay. Bu müzik aleminin ağabeyliği en haketmiş sanatçılarından. Aleyna ödülü onun elinden aldığı için ‘Benim için onurdur’ dedi. Orhan Gencebay “ Bu ödülü sana verdiğim için sevindim” dedi. Daha nasıl bir destek olurki. İşte budur"

    Aleyne Tilki'nin 24 Eylül'de Çorum’un Osmancık ilçesinde düzenlenmesi planlanan konseri, ünlü şarkıcının LGBT karşıtı yürüyüşe tepki göstermesinin ardından iptal edilmişti.

    Aleyna Tilki ya ödülünü Orhan Gencebay verdi #2


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