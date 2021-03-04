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    Ali Ağaoğlu'na 1 milyon dolarlık pasta

    Ali Ağaoğlu, doğum gününde 1 milyon dolarlık pasta kesti.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 06:58
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    Ali Ağaoğlu'na 1 milyon dolarlık pasta

    Bir dönem yaşadığı aşklarla gündenden düşmeyen ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, 67 yaşının ofisinde kestiği sürpriz pasta ile kutladı.

    Arkadaşları tarafından yaptırılan pasta doğum gününe renk kattı.

    "EN PAHALI PASTA"

    Esprili kişiliği ile tanınan işadamı 1 milyon dolarlık pastayı görünce "Hayatımın en pahalı pastası oldu" diyerek kahkaha attı.

    Ali Ağaoğlu na 1 milyon dolarlık pasta #1

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