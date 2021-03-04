Ali Ağaoğlu'na 1 milyon dolarlık pasta

Ali Ağaoğlu, doğum gününde 1 milyon dolarlık pasta kesti.

Bir dönem yaşadığı aşklarla gündenden düşmeyen ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, 67 yaşının ofisinde kestiği sürpriz pasta ile kutladı.

Arkadaşları tarafından yaptırılan pasta doğum gününe renk kattı.

"EN PAHALI PASTA"

Esprili kişiliği ile tanınan işadamı 1 milyon dolarlık pastayı görünce "Hayatımın en pahalı pastası oldu" diyerek kahkaha attı.