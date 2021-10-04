Ali Atay: Çocuğumuz için çalışıyoruz

Ali Atay, yoğun oldukları için oğlu Fikret Ali ile çok zaman geçiremediklerinden yakındı.

Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya, önceki gün 32'nci yaş gününü eşi Ali Atay ve dostları ile birlikte bir mekanda kutladı.

Kutlama öncesi muhabirlerle laflayan çiftten Kaya yoğun bir iş dönemi geçirdiklerini belirtti ve “Güzel yoğun bir dönem geçiriyoruz, ikimizde her gün setteyiz. Bugün dostlarımızla bir araya geldik” dedi.

"ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Oğlu dünyaya geldikten sonra setlere ara veren güzel oyuncu, son olarak dünyaca ünlü 'Shameless' dizisinin adaptasyonu 'Bizim Hikaye' dizisinde başrol oynamıştı. 'Leyla ile Mecnun' dizisi ile dijital platforma dönüş yapan ve 'Son Yaz' adlı dizide başrol oynayan Ali Atay ise bu yoğun dönemde çocukları Fikret Ali ile çok zaman geçiremediklerinden yakındı.

45 yaşındaki Ali Atay, konuyla ilgili; “O da kusura bakmayacak artık onun için çalışıyoruz sonuçta güzel iki proje geldi onları kaçırmazdım“ ifadelerini kullandı.