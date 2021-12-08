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- Ali Atay'dan gizemli paylaşım: Hazal Kaya hamile mi? 'Fiko'ya kardeş mi geliyor...'
Ali Atay'dan gizemli paylaşım: Hazal Kaya hamile mi? 'Fiko'ya kardeş mi geliyor...'
Ali Atay'ın sosyal medya paylaşımı akıllara Hazal Kaya'nın hamile olabileceği iddiasını getirdi. Çiftin takipçileri "Fiko'ya kardeş mi geliyor" merak ediyor...
- Haber Merkezi
- 08.12.2021 - 10:57
Uzun süren birlikteliklerini 2019 yılında evlilikle taçlandıran Hazal Kaya ve Ali Atay çifti aynı yıl oğulları Fikret Ali'yi kucağına almıştı.
Fiko geçtiğimiz günlerde 2 yaşına girdi.
Son olarak Son Yaz dizisinde izleyici karşısına çıkan Ali Atay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkatleri üzerine çekti.
HAZAL KAYA 2. KEZ HAMİLE Mİ?
Ali Atay Twitter üzerinden "Çok mutluyum lan" paylaşımını yaparken, Hazal Kaya'nın ise eşinin bu Tweet'ine karşılık kalp emojisi göndermesi dikkatlerden kaçmadı.
İkilinin bu hamlesi Hazal Kaya'nın hamile olabileceğini akıllara getirdi.
45 yaşındaki Ali Atay ve 31 yaşındaki Hazal Kaya'nın ikinci kez anne- baba olacağı düşüncesi sevenlerini şimdiden heyecanlandırdı. Ancak çiftten henüz bir açıklama gelmedi.