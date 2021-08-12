Ali Küçükbalçık'tan Kibariye'ye doğum günü kutlaması

Birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşan Ali Küçükbalçık, “Aşkların en güzeli, bugün doğmuş. İyi ki varsın, iyi ki benim hanım ağamsın” diye not düştü.

Geçtiğimiz aylarda başka bir kadınla el ele görüntülenen Ali Küçükbalçık, eşi Kibariye’nin doğum gününü sosyal medya hesabında duygusal bir notla kutladı.

Birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşan Küçükbalçık, kendisinden 19 yaş büyük olan eşi için “Aşkların en güzeli, bugün doğmuş. İyi ki varsın, iyi ki benim hanım ağamsın.” ifadelerini kullandı.

Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

“KİMSE İÇİN YUVAMI DAĞITMAM”

Aldatılması ile ilgili geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerine konuşan Kibariye, “Biz karı koca evde hallediyoruz. Kocam beni çok seviyor ben eminim. Ben ciddi olmayan bir şeyi kafaya takmam. Biz iyiyiz evde. Kimse için yuvamı dağıtmam.” demişti.

“BEN HÜRMETKÂRIM”

Kendisi ile ilgili eleştirilere de cevap veren sanatçı, “Çok laf çıktı benim hakkımda. ‘Bu kız ne kadar gurursuz’ dediler, desinler. Allah diyor ki; ‘Erkeğinize sabırlı olun, erkeğinize hürmet edin.’ Ben kendi adıma konuşuyorum. Kimse yanlış anlamasın. Ben hürmetkârım, bizi annemiz böyle yetiştirmiş. Herkes kendine baksın sonra herkes herkesi eleştirsin. Herkes mutlu olsun.” şeklinde konuşmuştu.

22 YILLIK EVLİLİK

Kibariye ile Ali Küçükbalçık, 1999 yılında nikah masasına oturmuştu...