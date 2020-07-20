Ali Sunal, ailesiyle tatilde

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Sunal çifti, küçük kızları Narin'i denizle tanıştırdı.

Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır İstanbul'daki evlerinde karantinada olan Nazlı-Ali Sunal çifti normalleşmenin ardından Bodrum'a geldi.

Gündoğan’daki bir otelde aile dostlarını ağırlayan Sunal, gün boyu misafirleriyle sohbet etti.

BEBEĞİYLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Kızı Narin'le yakından ilgilenen Sunal, bebeği uyanınca iskeleye indirerek gezdirdi. Narin, plajda ilgi odağı oldu. İnsanlar etrafını sararak Narin’i sevdi. Ali Sunal eşi Nazlı Kurbanzade ile kızı Narin’i denize soktu. Denizde simit takarak kızıyla oyunlar oynadı. Denizden çıkar çıkmazda üşümesin diye havluya sardı.