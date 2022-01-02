Ali Sunal da tütü etek giydi

Tütülü fotoğrafını paylaşan Ali Sunal, Tarkan'a seslenerek “Kız babası olmanın tatlılıklarından biri galiba bu değil mi Tarkan? Bir tütüm eksikti." dedi.

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Ali Sunal, kızlarıyla yeni yıl pozu verdi.

Narin ve Nil adında iki çocuğu olan Sunal, Tarkan'dan sonra tütü giydi.

Kızlarıyla yeni yıl pozu veren Sunal paylaşımına, 'Kız babası olmanın tatlılıklarından biri galiba bu değil mi Tarkan? Bir tütüm eksikti. Herkese harika bir yıl diliyoruz' mesajını düştü.

TARKAN'I HATIRLATTI

Megastar Tarkan da birkaç ay önce kızı Liya ile oynarken tütü giymiş ve bu anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Yıldız isim paylaşımına, "Rolling Stones t-shirt‘ü giyip cool baba takılmaya çalışırken o t-shirt’ün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte..." notunu düşmüştü.