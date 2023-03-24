Ali Sunal, Eşim Nazlı rüyalarımı gerçeğe dönüştürdü Oyuncu Ali Sunal ile eşi Avukat Nazlı Kurbanzade evliliklerinin 5'inci yılını geride bıraktı.

Haber Merkezi

Usta sanatçı Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, 2018 yılında Nazlı Kurbanzade ile hayatını birleştirmişti. Narin (3) ve Nil (1.5) adında iki kızı bulunan ünlü çift, evliliklerinin 5'inci yılını kutladı.

"Seni çok seviyorum"

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan 45 yaşındaki oyuncu, kalp emojisiyle birlikte "Nice 5 yıllara rüyalarımı gerçeğe dönüştüren Nazlı yarim. Seni çok seviyorum. 23.03.2018" notunu düştü.

Mutlu adam

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade, geçtiğimiz yıl evlilik yıl dönümleri için baş başa Paris'e gitmişti.

Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen çiftten ünlü oyuncu, eşine duygularını, "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Benim ailem, şansım, mutluluğum, huzurum, sevgilim, güzel karım" sözleriyle dile getirmişti.