Ali Sunal ikinci kez baba oluyor

Ali Sunal ikinci kez baba oluyor

Eşi ve kızı Narin'le fotoğraf paylaşan Ali Sunal, yeniden baba olma heyecanı yaşıyor.

Tiyatrocu-oyuncu Ali Sunal, 2018 yılında Nazlı Kurbanzade’yle nikah masasına oturmuştu.

Sunal ile Kurbanzade, evliliklerinin 1'inci yılında kızları Narin'i kucaklarına almıştı.

Çift şimdilerde ise ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor.

İkili, mutlu haberi Instagram hesaplarından anlamlı bir paylaşımla duyurdu.

"FOTOĞRAFTAKİ DÖRDÜNCÜYÜ BULUNUZ"

Kızları Narin ile çekildikleri kareyi yayınlayan çift, "Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz" notuna yer verdi.

Paylaşıma binlerce tebrik mesajı ve beğeni yağdı.