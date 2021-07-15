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    Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinin ikinci bebekleri doğdu

    Oyuncu Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade Sunal, ikinci bebeklerinin doğum haberini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kız bebeği olan çift Nil ismini verdi.
    • DHA
    • 15.07.2021 - 01:27
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    Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinin ikinci bebekleri doğdu

    Ünlü oyuncu Ali Sunal ile eşi Nazlı Kurbanzade Sunal'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi.

    Sunal çifti bebeğe Nil ismini verdi.

    HABERİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

     

    Ali Sunal, mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sunal, "Maceralarımıza çok güzel bir tanesi daha eklendi Nazlım bana hayal edemeyeceğin güzellikler yaşattığın için sana teşekkür ederim canım sevgilim evet bildiniz Nil kızım doğdu herkese iyi selamları var" ifadelerini kullandı.

    Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinin ikinci bebekleri doğdu #1

    Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinin ikinci bebekleri doğdu #2

     

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