Ali Sunal: Koronavirüsü atlattım

Koronavirüse yakalanan oyuncu Ali Sunal, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisini evde tamamlayan oyuncu, sağlık durumu hakkında konuştu.

43 yaşındaki oyuncu, "Dikkat etmek gerekiyor. Sinsi bir salgın atlattık. Hastane süreci bitti.

"GAYET İYİYİM"

Güzel bir şey için buradayız bebeğimizin kontrolü için geldik. Gayet iyiyim, biraz ağır geçti beklediğimden. Hallettik çok şükür. Sağlığımız yerinde, dinlenme toparlanma süreci oluyor. Kızıma ya da eşime bulaşmadı" şeklinde konuştu.