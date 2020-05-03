Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal itirafı

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, babasının ölümüyle ilgili, "Keşke o uçağa binmeseydik' ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, konuk olduğu bir televizyon programında babasıyla ilgili konuştu.

Sunal'ın babasıyla ilgili anlattıkları herkesi duygulandırdı.

"ONU KAYBETTİĞİMİZDEN BERİ İZLEYEMİYORUM..."

Karantina günlerini eşi ve kızı Narin ile geçirdiğini söyleyen Ali Sunal, "Bu süreçte babanın filmlerini izliyor musun?" sorusuna, “Kaybettiğimizden beri izleyemiyorum, kızımla inşallah” diye yanıt verdi.

"BAZEN KEŞKE O UÇAĞA BİNMESEYDİK DİYORUM"

Kemal Sunal'ın ölümüyle ilgili de konuşan Sunal, "Hayatımda keşke demeyi hiç sevmem hatta kimsenin bu şekilde yaşamasını da istemem ama bazen 'keşke o uçağa binmeseydik' diyorum. Ama bununla yaşamam mümkün değil. O zaman kızıma karşı bu kadar güler yüzlü olamam böyle bir lüksüm yok" dedi.

Babasının özeline dikkat ettiğini ve ailece bu duruma saygı gösterdiklerini anlatan Sunal, "Babamın bir çekmecesi vardı kitlerdi orayı. Ama kilidi görseniz değsen açılacak. Ama hiç ellemezdik. Tabi vefatından bir süre sonra orayı açtık. Bir sürü şey çıktı. Koleksiyon yapmayı severdi, biriktirdiği bir şeyler çıktı. Onun dışında Amerika'dan gelen bir mektup vardı. İngilizce yazılmıştı. Mektupta şöyle diyordu, 'Seni hiç tanımıyorum. Filmlerdeki hiçbir şeyi anlamıyorum ama seni izliyorum ve bu beni çok mutlu ediyor" dedi.

Babasının tam bir halk kahramanı olduğunu söyleyen Sunal, "Babama burada kötü bir şey söylesek kaç kişiyi karşımıza alırız düşünebiliyor musunuz? Ama bu durum benim açımdan çok kolay değil çünkü özlem daha da artıyor" dedi.

UÇAKTA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Sanatçı Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde sanatçı arkadaşlarıyla birlikte Trabzon'a giderken bindiği uçakta, kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.