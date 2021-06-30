Ali Sunal'ın aile pozu

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal'ın aile pozuna beğeni yağdı.

Türk sinemasının unutulmayan isimlerinden Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, 2018 yılında avukat Nazlı Kurbanzade ile evlenmiş, 2019’da da kızları Narin dünyaya gelmişti.

Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından aile fotoğraflarını yayınladı. İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Nazlı Sunal’a nazar boncuğu emojisi yağdı. Sosyal medyada paylaşılan aile fotoğrafında Narin'in, annesinin karnını öpmesi duygulandırdı.

"ANNELİK BİR OKUL"

Nazlı Sunal, daha önce verdiği bir röportajda “Annelik aslında kendi sırlarımızı öğrendiğimiz, çocuğumuzla büyüdüğümüz bir okul.” demişti.