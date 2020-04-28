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    Ali Sunal'ın karantina hali

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında ailesiyle birlikte evde olan oyuncu Ali Sunal, karantina günlerinde sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2020 - 07:49
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    Ali Sunal'ın karantina hali

    Rahmetli Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, Mart 2018’de Avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Ağustos 2019'da anne-baba oldu, kızları Narin’ı kucaklarına aldı.

    "SONUNDA İŞLER ÇIĞRINDAN ÇIKTI"

    Karantina günlerini ailesi ile evde geçiren Ali Sunal, önceki akşam hem bebeğini, hem de eşini güldürüp eğlendirmek için tipten tipe girdi. Nazlı Sunal, eşinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıp, “Sonunda işler çığırından çıktı” yazdı.

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