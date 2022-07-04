Ali Sunal'ın paylaşımı duygulandırdı

Ali Sunal babası Kemal Sunal'ı ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım ile andı.

Türk sinemasında her dönem çok izlenen filmlerin unutulmaz karakterlerinden biri olan usta oyuncu Kemal Sunal, vefatının 22. yıl dönümünde yad ediliyor.

Kemal Sunal'ın kendisi gibi oyuncu oğlu Ali Sunal'dan da paylaşım geldi.

Güldür Güldür ile ekranda olan Ali Sunal paylaşımında şunları yazdı:

"Melek babam"

"Bugün yanımızdan gitmenin 22. yılı. Tarifsiz bir özlem içindeyim babam. İyi ki bu dünyadan geçmişsin bize eserlerini bırakmışsın şimdi torunların seni o izlemeye doyamadığımız eserlerinden tanıyacak. Seni çok seviyorum yattığın yer incitmesin benim melek babam…"