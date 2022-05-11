Alina Boz: Kendimi kaybediyorum

Güzel oyuncu Alina Boz, film galalarında panik atak geçirdiğini söyledi.

Bir dergi için Dubai'de objektif karşısına geçen Alina Boz, Mithat Can Özer ile aşk yaşayan 23 yaşındaki oyuncu Alina Boz, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Boz, bir itirafta da bulundu. Güzel oyuncu, galalarda panik atak yaşadığını açıkladı.

"Panik atak durmuyor"

Konuyla alakalı konuşan Boz, "Galalarda gerçekten çok zorlanıyorum. Bu hiç geçmedi. İlk galama katıldığımdan beri bu böyle. Çok kalabalık geliyor bana ve çok panik oluyorum. Ne kadar aşmaya çalışsam da aşamadım. Herhalde kişiliğimle alakalı. Değiştirebileceğim bir şey mi, onu da bilmiyorum. Çok kalabalık olunca kendimi kaybediyorum. Bir panik atak durumu oluyor. Özellikle kameralar açılıp, flaşlar patlamaya başladığında. Hiç belli olmadı ama ben çoğu röportajımda dudaklarımın titrediğini hatırlıyorum. Aynı anda birden çok şeye odaklanmakta güçlük çeken biriyim. Bu sebeple de zorlanıyorum galiba." ifadelerini kullandı.

"Düğün sahibi çıkıyor"

Ünlü oyuncu, sözlerini, "Galada içimden bir düğün sahibi çıkıyor; herkese 'Merhaba' demeye, herkesi ağırlamaya çalışan... Bir diğer yandan da bir güzellik algısı da var bu galalarda. Güzel görünmek kadar, rahat etmek de önemli. Ben de en güzel şekilde hazırlanmaya çalışıyorum." şeklinde sürdürdü.