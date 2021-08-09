Alina Boz: Sette büyüdüm

23 yaşındaki Alina Boz, katıldığı programda setlerde büyüdüğünü açıkladı.

Ünlü oyuncu Alina Boz, YouTube'da yayınlanan programa konuk oldu. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk yapan Boz, setlerde büyüdüğünü belirtti.

"SOĞUK BİRİ DEĞİLİM"

Genç oyuncu, dışarıdan bakıldığında soğuk biri gibi durduğunu söyledi: “Okulda hep şunu duydum. ‘Biz seni tanımadan önce çok soğuk birisi sanıyorduk.’ Sanıldığı gibi soğuk biri değilim. Bir arkadaş gurubum var. Onlar için her şeyi yaparım.”

Unutkan olduğunu da ifade eden Boz, “Biraz balık hafızalıyım. İnsanların isimlerini unutuyorum. Okuduklarım aklımda kalmıyor.” dedi.

"YILLARDIR SETTEYİM"

Boz, “Hayallerin var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “13 yaşımdan beri dizilerde oynuyorum. Gidip göremediğim yerler var. Oraları görmek istiyorum.” Duygusal biri olduğunu da söyleyen oyuncu, rol aldığı “Paramparça” dizisinin final yemeğinde 5 saat boyunca ağladığını açıkladı: “15’imden 18 yaşıma kadar o dizideydim. Herkesten daha çok settekileri gördüm.”