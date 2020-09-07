Alina Boz ve Kubilay Aka koronavirüse yakalandı

Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde başrolleri paylaşan Alina Boz ve Kubilay Aka koronavirüs oldu.

Dijital platform Netflix’te yayınlanan “Aşk 101” dizisinde rol alan oyuncu Alina Boz ve Kubilay Aka sette test yaptırdı.

Boz’un ve Aka'nın yapım şirketi tarafından rutin yapılan korona testi bu sefer pozitif çıktı.

KARANTİNADA

14 günlük ev karantinası başlayan oyuncunun herhangi bir şikayetinin olmadığı öğrenildi.

Evinde karantinada ‘Aşk 101’ dizisinde Eda karakterini canlandıran Alina Boz, karantinayı evinde geçiriyor.

Oyuncularda koronavirüs çıkmasının ardından dizinin çekimleri durduruldu.

KUBİLAY AKA TWITTER’DAN PAYLAŞTI

Twitter’dan açıklama yapan Kubilay Aka “Sıkıntı yok. Bu covid kime bulaştığını bilmiyor” notunu yazdı. Aşk 102 dizisi, geçtiğimiz sezon Netflix’te yayınlanan Aşk 101 dizisinin devamı olarak çekiliyor.