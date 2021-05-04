Yıldızı parlayan yeni nesil oyunculardan Alina Boz'un en büyük hayali Avrupa tatiline çıkmak.

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden.

Pandemi döneminde de çalışan güzel oyuncu, verdiği röportajda koronavirüs salgınının kendisine çok şey öğrettiğini söyledi.

SALGININ BİTMESİNİ BEKLİYOR

Hayatı ertelememek gerekitğini söyleyen Boz, salgın bitince hayallerini hayata geçireceğini belirtti. İlk olarak Avrupa tatiline çıkacağını dile getiren Boz, tutumlu olduğunu ve gereksiz yere para harcamadığını da sözlerine ekledi.