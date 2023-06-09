Alişan: Allah ona şehitlik mertebesini nasip etti Kardeş acısıyla sarsılan Alişan, katıldığı programda duygusal bir açıklama yaptı.

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Ünlü şarkıcı Alişan, 2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Kardeşinin vefatıyla zor günler geçiren Alişan, Youtube'da Adem Metan'ın programına konuk oldu.

"Bir daha hiç şarkı söyleyemem sanıyordum"

Selçuk Tektaş'ın vefatı sonrası ilk kez konuşan Alişan, "Bir daha hiç şarkı söyleyemeyeceğimi zannediyordum. Ama Allah demek ki öyle bir sabır veriyor ki insana, hani hep insan düşünür ya karşısındakine söylerler; bu sevgilisi olur, karısı olur, annesi, kardeşi veya babası olur 'seni çok seviyorum, sensiz nefes alamam, sensiz yaşayamam' falan diyorlar ya, yaşanıyor ama eksik yaşanıyor, yarım yaşanıyor" dedi.

"Tek tesellim"

Ayrıca Alişan, "Tek tesellim Selçuk o kadar iyi biriydi ki Allah ona böyle bir ölümle şehitlik mertebesi nasip etti" ifadelerini kullandı.