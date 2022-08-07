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    Alişan bateri çaldı, Buse Varol söyledi

    Çeşme’de tatil yapan Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, stüdyoya girdi. Birlikte performans sergileyen çift, o anları sosyal medyadan paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2022 - 12:21
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 12:39
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    Alişan bateri çaldı, Buse Varol söyledi

    Evliliklerinde zor dönemleri geride bırakan Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol’un tatili devam ediyor.

    Çeşme’de keyif süren çift, dün akşam stüdyoya girdi.

    Buse Varol şarkı söyledi, eşi Alişan da bateri çaldı.

    Hayranları çok beğendi

    Çift, o anları sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

    Hayranlarının beğenisini toplayan çiftten Alişan’ın bateri performansına yorum yağdı.

    “Hani sen 34 bedendin?”

    Öte yandan Buse Varol’un geçtiğimiz günlerde tatil fotoğrafları magazin sitelerinde yer almıştı.

    Bazı kullanıcılar bu kareler için “Hani sen 34 bedendin?” şeklinde eleştirilerde bulunmuştu.

    Bunun üzerine bir video paylaşan ve vücudunu gösteren Varol, “34’üm, neden yalan söyleyeyim” demişti.

    Alişan eşine bateri çaldı VİDEO

    Alişan bateri çaldı, Buse Varol söyledi #1

    Alişan bateri çaldı, Buse Varol söyledi #2

    Alişan bateri çaldı, Buse Varol söyledi #3

    Alişan bateri çaldı, Buse Varol söyledi #4


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