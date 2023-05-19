Alişan: Buse'nin kuralları var Evlilik sonrası setlerden uzak kalan Buse Varol, eşinin çok konuşulan 'öpüşme sahnesi' açıklamasına yanıt verdi.

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Magazin dünyasının ünlü çiftlerinden Alişan-Buse Varol çifti, önceki gün dört yaşındaki oğulları Burak Tektaş ile alışverişe çıktı. Keyifleri yerinde olan ünlü çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl "Herkesin kriteri var. Buse'yi bugüne kadar öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim." açıklamasıyla gündem olmuştu.

"Alişan bir şey demez"

"Setleri özlediniz mi?" sorusu üzerine Buse Varol, "Her senenin başında istiyorum. Hep bir yerlerden dönüyor. Birkaç tane şehir dışı gelmişti ama çocuklarla mümkün değil. Alişan bir şey demez. Ağzı var dili yok benim kocamın." diyerek güldü.

Evli, çoluklu çocuklu

Alişan ise "Eşim benimle evlenmeden önce de oyuncuydu. Benim kuralım değil de onun zaten kendine göre kuralları var. O da devam ediyor bu kuralları uygulamaya. Evli, çoluklu çocuklu olarak tabii ki yani." cevabını verdi.