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    Alişan, Çağla Şıkel'e sahip çıktı

    Alişan, İzzet Antebi yazışmaları ifşa olan yakın dostu Çağla Şıkel hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 11:08
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    Alişan, Çağla Şıkel'e sahip çıktı

    Ünlü şarkıcı Alişan, ailesiyle çıktığı Bodrum tatilinden sonra geçtğimiz gün Etiler'de görüntülendi.

    Alişan, Didem Sarı'nın, eski eşi İzzet Antebi ve yakın arkadaşı Çağla Şıkel'in mesajlarını ifşa etmesi hakkında konuştu.

    "Çağla yapmaz"

    Ünlü şarkıcı, "Hiç vakıf olmadığım bir konu ama şunu çok iyi biliyorum ki yanlış anlaşılmadan ibarettir. Çağla, arkadaş canlısı bir insan. Farklı yerlere çekmek doğru olmaz.

    Evli bir insanla Çağla'nın adının yan yana gelmesi yanlış. Çağla öyle biri değil." dedi

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