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    Alişan canlı yayında aşı oldu

    Alişan canlı yayında aşı oldu

    Gönüllü olarak canlı yayında aşı olan Alişan, "Örnek olmak istedim" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 12:01
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 12:23
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    Koronavirüs aşısı için gönüllü olduğunu açıklayan Alişan, canlı yayında aşı oldu.

    Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında ekrana gelen görüntülerde Alişan, "Bu işten kurtulmak ve örnek olmak istedim." dedi.

    “HERKES BIKTI KORONAVİRÜSTEN”

    Faz 3 aşı grubunda ilk doz aşısını olan Alişan yaptığı açıklamada, "Ben değil herkes bıktı bu koronavirüsten. Bu işin tek çözümü aşıysa ben de bu aşıyı olmak istedim." ifadelerini kullandı.

    Şarkıcı, 2021'in ilk gönüllüsü olduğunu da hatırlattı.

    Alişan, koronavirüs aşısı için gönüllü oldu İZLE

    SONUÇLARI UYGUN ÇIKMADI

    Gönüllü olan Demet Akalın ise sonuçları uygun olmadığı için aşı olamadı.

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